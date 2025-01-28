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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlarda 'Harcama limiti' denetimi - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlarda 'Harcama limiti' denetimi

        İstanbul'da sosyal medyada yer alan kafe ve restoranlarda 'harcama alt limiti' ve 'düzenli sipariş zorunluluğu' iddialarını ihbar kabul eden Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da denetim başlattı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bugün İstanbul'un 30 ilçesinde kafe ve restoranları denetledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 20:22 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:41
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        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
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        Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada İstanbul'da özellikle üniversitelerin çevrelerindeki bazı kafe ve restoranlarda 'harcama alt limiti' ve 'düzenli aralıklarla sipariş verme zorunluluğu' gibi uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek denetim başlattı.

        İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 30 ilçede 48 ekiple denetimler başlatıldı. Fatih'te denetim yapan ekipler, ilgili mevzuatlara aykırı uygulamaları olan işletmelere ceza kesti. Ekipler, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşları da bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikayette bulunmalarını söyledi.

        "ÇOK SIK KARŞILAŞTIĞIM BİR DURUM"

        Denetim sırasında kafede oturan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerde priz kullanımının dahi ücrete tabi olduğunu belirterek, “İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim, günlerimin çoğunu burada geçiriyorum. Birkaç defa böyle bir mekana denk geldim. Öğrenci olarak pek tercih etmem açıkçası çünkü maddi sıkıntılar belli. O yüzden böyle bir mekanda oturmayı tercih etmem. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Başında sürekli birinin beklediğini hissedebiliyorsun. İstemeden de sipariş vermen gerekiyormuş hissi oluşuyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL’yi geçmeniz bekleniyor. Bazen oturduğunuz gibi de para ödüyorsunuz. Oturmak ya da priz kullanmak da paralı olan yerler var. Otomatik olarak 300 TL'ye yuvarlalar onu büyük ihtimalle" dedi.

        "KARŞILARINA BİR KURAL KOYMUYORUZ"

        Çevrede üniversite ve lise bulunduğu için öğrencilerin ekonomik durumlarını gözettiklerini vurgulayan işletmeci Halit Talha Has, “Bizde, oturduğunuz süre boyunca belirli bir harcama limiti yok. Biz öğrenci kafesi olduğumuz için üniversite çevresinde ve lise çevresindeki bir kafe olduğumuz için herhangi bir ücret talep etmeden sadece öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz insanların rahat etmesi çünkü öğrencinin çok fazla ekonomik durumu yok. Önceliğimiz onlar rahat etsin, sonrasında harcayabildikleri kadar harcasınlar. Çünkü belirli bir gelirle hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu yüzden çok fazla bir kısıtlamaya gitmiyoruz ya da karşılarına bir kural koymuyoruz burada otururken" ifadelerini kullandı.

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