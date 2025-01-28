İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta sonu uçakta gazetecilere verdiği demeçte Gazzelilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'nin artık yaşanmaz durumda olduğunu belirten Trump, Mısır ve Ürdün yönetimlerinden Gazzelileri kabul etmesini istedi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Eymen es-Safedi teklifi kabul etmediklerini belirtirken Mısır yönetimi konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak günü yaptığı açıklamada ise ısrarını yineledi. Ürdün ve Mısır yönetimlerinin Gazze konusunda kendine yardımcı olacağını düşünen Trump, Filistinlilerin toplu şekilde Gazze'den çıkartılmasını istiyor.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Sky News'e verdiği röportajda ABD-İran ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Trump'ın teklifine de değindi. Arakçi "Gazzelileri başka bir yere göndermek yerine İsraillileri Grönland'a göndermeli." dedi.

Arakçi son zamanlarda dile getirilen İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısıyla ilgili de görüşünü bildirdi. ABD ve İsrail'in böylesi bir çılgınlığa kalkışmayacağını düşünen Arakçi "Açıkça belirttik ki nükleer tesislerimize yapılacak saldırı hızlı ve kararlı bir cevap alacak. Ancak böyle bir çılgınlık yapacaklarını sanmıyorum. Bu bütün bölge için çok kötü bir felaket olur." dedi.

ABD ile nükleer konusunda diyaloğa hazır olduklarını belirten Arakçi durumun geçmiştekinden çok daha zor olduğunu da vurguladı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir