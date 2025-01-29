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        Haberler Gündem 3. Sayfa Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker adliyeye sevk | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk

        Halk TV'nin yayınında yapılan bir röportajın izinsiz kullanılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, adliyeye sevk edildi. Barış Pehlivan'ın ifadesinde, "Ben Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra merak ettim acaba konuşabilir miyim diye aradım. Kendisiyle konuştum, espiri yaptı. Ses kaydını ben almadım, haberi ben yapmadım. (Kim yaptı) Buna cevap veremem" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilirkişiyle yaptığı bir görüşmeyi, onun rızası olmadan yayınlandığında, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu işler. Bu yüzden başlatılan bir soruşturmadır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:35
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        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısının ardından, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, aynı zamanda bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

        3 GAZETECİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre yayının incelenmesinin ardından devam eden soruşturma kapsamında 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından, dün akşam gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek adliyeye sevk edildi.

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        ASKER ANKARA'DA İFADE VERECEK

        Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

        SERBEST BIRAKILMALARI TALEP EDİLECEK

        Selek ve Pehlivanın avukatı Hüseyin Ersöz, İstanbul Adliyesi önündeki Çağlayan Meydanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkillerinin gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınmasının ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü açısından sıkıntılı bir durum oluşturduğunu iddia etti.

        Müvekkillerinin yayına girmeden önce gözaltına alınmalarının özgürlük haklarının ihlali ve orantılı olmayan müdahale olduğunu öne süren Ersöz, iki kişinin savcılıkta serbest bırakılmalarına yönelik taleplerini yineleyeceklerini kaydetti.

        PEHLİVAN: SES KAYDINI BEN YAPMADIM

        Barış Pehlivan'ın ifadesinde, "Ben Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra merak ettim acaba konuşabilir miyim diye aradım. Kendisiyle konuştum, espiri yaptı. Ses kaydını ben almadım, haberi ben yapmadım. Haberi ben yaymadım. (Kim yaptı) Buna cevap veremem" dedi.

        BAKAN TUNÇ: HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU VAR

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gazetecilik faaliyeti nedeniyle Türkiye'de tutuklu bir tek gazeteci yok önce bunu doğru belirtelim. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle kimse de gözaltına alınmaz. Ama gazeteciler de dokunulmaz değildir. Bir suç işlediğinde savcılar göreve girer. Bilirkişiyle yaptığı bir görüşmeyi, onun rızası olmadan yayınlandığında, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu işler. Bu yüzden başlatılan bir soruşturmadır. Burada gazetecilik faaliyetiyle ilgili değildir. Sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz. Bir telefon görüşmesini başkasının rızası olmadan yayınlayabilir misiniz? Başkasının rızası olmadan yayınlamak mümkün mü? Bunu değerlendirecek olan yargıdır."

        TUNÇ'TAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

        Adalet Bakanı Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olaraksa, "Polemikten beslenmeye çalışan, maalesef yargıya sürekli dil uzatan bir kişilik var karşımızda. Polemiklerden beslenen bu kişi benim muhatabım olamaz. Kendi görevini yapsın, yargı mensuplarına yönelik söylediği sözler kabul edilebilir sözler değil" diye konuştu.

        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
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        #Bilirkişi soruşturması
        #Son dakika haberler
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