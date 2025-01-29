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        Haberler Dünya Hindistan'da düzenlenen dünyanın en büyük dini festivali "Maha Kumbh Mela"da izdiham! | Dış Haberler

        Hindistan'da düzenlenen dünyanın en büyük dini festivali "Maha Kumbh Mela"da izdiham!

        Hindistan'da 12 yıl arayla düzenlenen ve dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen Maha Kumbh Festivalinde izdiham çıktı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü duyurdu. Yaklaşık iki hafta önce başlayan festivale milyonlarca kişinin katılması bekleniyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 07:50 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:47
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          Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Prayagraj şehrinde düzenlenen, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen Maha Kumbh Festivalinde izdiham çıktı.

        • 2

          İlk belirlemelere göre çıkan izdiham sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        • 3

          Törende birden fazla izdiham yaşandığı belirtildi. İlk izdihamın, üç kutsal nehrin birleştiği noktada, bir diğerinin de insanların kaçmaya başlamasıyla oluştuğu ifade edildi.

        • 4

          Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. 13 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival kapsamında, kentte ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.

        • 5

          400 MİLYONDAN FAZLA HİNDU'NUN KATILMASI BEKLENİYOR

          Kutsal su olarak kabul edilen, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri'ne 45 gün boyunca rekor sayıda, 400 milyondan fazla Hindu'nun "hacı" olmak için girmesi bekleniyor.

        • 6

          Allahabad kentinde düzenlenen festival kapsamında milyonlarca kişi, yıkanıp günahlarından arınmak amacıyla Triveni Sangam Nehri'ne giriyor.

        • 7

          Bu yılki kutlama, Güneş, Ay ve Jüpiter'in aynı hizaya geldiği 12'nci "Maha" olması açısından Hindular için özel önem taşıyor.

        • 8

          2001'DE DÜNYA REKORU KIRMIŞTI

          2001'de 60 milyon kişi, aynı gün Ganj Nehri'ne girmek için Allahabad kentinde bir araya gelerek dünya rekoru kırmıştı.

        • 9

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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