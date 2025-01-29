Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        54
        Fenerbahçe
        FB
        48
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        36
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Kasımpaşa
        KSM
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ilk 8 hedefiyle Ajax deplasmanına çıkacak - Futbol Haberleri

        Galatasaray ilk 8 hedefiyle Ajax deplasmanına çıkacak

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak. Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

          Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

          Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.

        • 2

          "Kupa 2"de bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. Son 16 turu play-off'unu garantileyen Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.

          Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen turnuvada ilk 8'e girecek takımlar adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Bu ekipler, play-off turu oynamadan yoluna devam edecek.

        • 3

          GALİBİYET BÜYÜK ORANDA İLK 8'E ATACAK

          Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

          Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

          Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

          Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

        • 4

          AJAX'IN İLK 8 İDDİASI YOK

          Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.

          Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi.

          Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.

        • 5

          HOLLANDA TEMSİLCİSİ SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

          Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 3 maçta mağlup oldu.

          "Kupa 2"ye ilk haftadaki 4-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlı takım, ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hollanda temsilcisi, son 3 haftada Real Sociadad, Lazio ve RFS karşısında puan alamadı.

          Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivise) çıktığı 19 müsabakada 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bir maç eksikle lider PSV'nin 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

        • 6

          TEKNİK DİREKTÖR FARIOLI'NİN YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇTİ

          Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Türk futbolunu ve Galatasaray'ı yakından tanıyor.

          Genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerinde Roberto De Zerbi'nin ekibine giren Farioli, İtalya'da Benevento ve Sassuolo'da çalıştı. İtalyan çalıştırıcı, 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın ekibine dahil oldu. Yaklaşık 8 ay sonra Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e teknik direktör olan Farioli, 2021 yılında marttan aralık ayına kadar görev yaptı.

          Ardından Aralık 2021'den Şubat 2023'e kadar Alanyaspor'u çalıştıran Farioli, bir sezon Fransa'nın Nice takımında görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax'ın başına geçti.

        • 7

          RAKİPTE TANIDIK İSİMLER

          Ajax'ta milli futbolcu Ahmetcan Kaplan forma giyiyor.

          Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan, 2022 yazında yaklaşık 10 milyon avro bedelle Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'a transfer oldu. 22 yaşındaki milli stoper, sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreçler yaşadı. Ahmetcan, 2,5 sezonda kırmızı-beyazlı formayı toplamda 19 resmi müsabakada terletti. Milli futbolcu, bu sezon Ajax takımıyla 6 resmi maça çıktı.

          Genç stoper, yarınki müsabakada teknik direktör Francesco Farioli'nin görev vermesi durumunda Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

        • 8

          ÜÇ OYUNCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK

          Galatasaray, yarınki mücadelede üç futbolcusundan faydalanamayacak.

          Sarı-kırmızılı ekipte, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sezon başında UEFA'ya liste bildirilmesinden sonra kadroya katılan Roland Sallai ile yeni transfer Ahmed Kutucu da statü gereği oynayamayacak.

        • 9

          GALATASARAY'DA 5 OYUNCU SINIRDA

          Sarı-kırmızılı ekipte kritik 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan bölümde ikişer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, yarınki karşılaşmaya sınırda çıkacak. Bu futbolcular, yarınki müsabakada da kart görmesi halinde bir sonraki tur öncesi cezalı duruma düşecek.

        • 10

          SON 26 MAÇTA YENİLMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

          İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

          Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

        • 11

          DEPLASMANDA GALİBİYETİ VE YENİLGİSİ YOK

          Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 3 deplasman maçından da beraberlikle döndü.

          Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 , Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

        • 12

          UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜ TAKIMI

          Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.

          Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 7 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, 36 takım arasında en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.

          Golcü kimliğinin aksine savunmada istediği performansı sergileyemeyen "Cimbom" rakiplerinin bulduğu 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu açıdan ilk 24 takım arasında Beşiktaş ile en fazla gol yiyen takım konumunda.

        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu!
        İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu!
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        İsrail, Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetinden endişeli
        İsrail, Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetinden endişeli
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Habertürk Anasayfa