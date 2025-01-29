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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

        Siirt Belediye Başkanlığı'na, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi. Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 07:56 Güncelleme: 29.01.2025 - 08:44
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        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
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        Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş hakkında terör örgütüne üye olma suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının ardından, Siirt Belediyesi'ne Siirt Valisi Kemal Kızılkaya kayyum olarak atandı.

        İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesi'ne yapılan görevlendirme hakkında açıklama yaptı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/113 Esas ve 2025/23 karar sayılı dosyasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Sofya Alağaş Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

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        TÜRK BAYRAĞI ASILDI

        İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından binaya Türk bayrağı asıldı.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Siirt Belediyesini DEM Partili Sofya Alağaş kazanmıştı. Alağaş'ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında dün yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

        Görevden alınan Alağaş'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi. Kararın ardından DEM Partililer belediye önünde toplandı. Belediye binasına kayyum kararı sonrası Türk bayrağı asıldı.

        SOFYA ALAĞAŞ'A 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

        Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay cezasına çarptırıldı.

        Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın, gazetecilik yaptığı dönemde yaptığı haberler nedeniyle 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Sofya Alağaş katılmazken, avukatları Resul Tamur, Veysel Ok ve Pirozhan Karali Güler salonda hazır bulundu. Duruşmaya DEM Parti milletvekilleri Ceylan Akça Cupolo ve Adalet Kaya, Siirt Belediye meclisi üyeleri, DEM Parti ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Siirt il ve ilçe örgütleri ve Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin de izleyici olarak katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapsine karar verdi. Ayrıca, sanık Alağaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün devamına, adli kontrol hükümlerine uymadığı takdirde tutuklanmasına karar verildi.

        Kararın ardından açıklamalarda bulunan Sofya Alağaş, "Bu dava hızlandırıldı, eklenmesi eksik dosyada olan soruşturmalar vardı. Birleştirilmesi gereken soruşturmalar vardı. Mahkemenin kendi talebi olmasına rağmen bütün bunlardan vazgeçip çok hızlı bir şekilde bu davayı hızlandırdı ve bugün kararını verdi. Bunun anlamını herkes çok iyi biliyor. Bu şekilde şahsımız değil, oy veren herkes cezalandırıldı" dedi.

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