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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!

        Ankara'da, 49 yaşındaki eşi Yücel Demirkoparan tarafından bıçaklanan 43 yaşındaki Meryem Demirkoparan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşini bıçakladıktan sonra canına kıyan Demirkoparan, 4 çocuğunu hem annesiz hem babasız bıraktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.01.2025 - 08:53 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:09
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        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
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        Ankara'da olay, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen Yücel Demirkoparan (49) ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Meryem Demirkoparan (43) arasında tartışma çıktı.

        EŞİNİ YARALADI KENDİ BOĞAZINI KESTİ

        DHA'daki habere göre Yücel Demirkoparan, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Meryem Demirkoparan, kanlar içerisinde yere yığılırken, Yücel Demirkoparan ardından aynı bıçakla kendi boğazını kesti.

        ÖNCE YÜCEL SONRA MERYEM ÖLDÜ

        Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yücel Demirkoparan önceki gün, Meryem Demirkoparan ise dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Yücel Demirkoparan'ın cenazesi dün öğle vakti Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Meryem Demirkoparan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü.

        "ALDATMA DİYE BİR DURUM YOK"

        İHA'daki habere göre de çiftin akrabalarından Mustafa Özyurt, aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Aldatma diye bir durum yok. Psikolojik sorunlardan dolayı karı koca arasında geçimsizlik vardı. Ondan dolayı olan bir durum. Koca cinnet getirmiş. Önce karısına saldırmış, sonra da kendi canına kıymış. Çiftin arası son zamanlarda bozukmuş ama kimse böyle bir şey olacağını düşünmüyordu.

        "4 ÇOCUK ŞİMDİ NE OLACAK"

        Olayın gerçekleştiren kişi kavgacı birisi değildi zaten. Ölen kadının ruhsal sıkıntıları daha fazlaydı ama içeride o an ne oldu bilmiyoruz. Geride 4 çocuk kaldı. Onlar şimdi ne olacak onu düşünüyoruz. Bildiğim kadarıyla yengemiz psikolojik ilaçlar kullanıyordu ama eşinde öyle bir şey yoktu. Olayı duyduğumuzda şoka uğradık, ne olduğunu anlamadık” dedi.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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