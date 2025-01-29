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        Haberler Spor Transfer Beşiktaşlı Jean Onana İtalya yolcusu! - Futbol Haberleri

        Jean Onana İtalya yolcusu!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu orta sahanın satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda İtalyan ekibi Genoa ile anlaşmaya vardı.

        Giriş: 29.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:53
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          Kadroya takviye yapmak için bazı oyuncularıyla yolları ayırması gereken Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor...

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          Siyah-beyazlılarda gözden çıkarılan Jean Onana, İtalya'ya transfer oluyor.

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          Kamerunlu orta saha, Serie A ekibi Genoa'ya kiralanıyor.

        • 4

          Taraflar arasında her konuda anlaşma sağlanırken, transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

        • 5

          2023-2024 sezonunun başında Lens'ten 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşattı.

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          Siyah-beyazlı formayla sadece 16 maçta görev yapabilen Onana, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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          NDOUR DA YOLCU

          Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen diğer isim ise Cher Ndour...

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          Birkaç kulüple görüşme halinde olan İtalyan futbolcunun, bir iki gün içerisinde siyah-beyazlılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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