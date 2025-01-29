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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!

        Aksaray'da, kendisini dövüp telle boğmaya çalıştığını öne sürdüğü, 37 yaşındaki komşusu Mehmet Ceylan'ı olaydan 1 gün sonra bıçaklayan, 38 yaşındaki imam Muhammed Aygün, ifadesinin ardından serbest kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:40
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        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
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        Aksaray'da ilk olay geçen pazartesi saat 00.30 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Bedir Muhtar Cami İmamı Muhammed Aygün (38), evin zili çalınınca kapıyı açtı.

        ALT KOMŞU BOĞMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

        Mehmet Ceylan.
        Mehmet Ceylan.

        DHA'daki habere göre Aygün kapıyı açar açmaz alt kattaki komşusu Mehmet Ceylan'ın (37) saldırısına uğradı. Ceylan'ın tekme tokat dövüp, telle boğmaya çalıştığı Aygün’ü gürültüyü duyup çıkan komşuları kurtardı.

        ÜST KOMŞU TEDAVİYE ALINDI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Aygün, tedavisinin ardından taburcu oldu, Mehmet Ceylan ise gözaltına alındı.

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        2 YIL ÖNCE UYARDIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

        Muhammed Aygün
        Muhammed Aygün

        Mehmet Ceylan'ın, 2 yıl önce eşine şiddet uyguladığı, sesleri duyup gelen Muhammed Aygün'ün uyarıda bulunduğu, bu nedenle de ona husumet beslediği belirtildi.

        ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Eşinin de birkaç gün önce tartışıp evi terk etmesi üzerine Mehmet Ceylan'ın sinirlenip Aygün'e saldırdığı öne sürüldü. Ceylan'ın 2 yıl önce eşinin şikayetiyle, hakkında uzaklaştırma kararı uygulandığı belirlendi. Mehmet Ceylan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        DÜN DE ÜST KOMŞU BIÇAKLADI

        Dün saat 11.30 sıralarında taraflar apartmanda karşılaşınca yeniden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında imam Aygün, komşusu Mehmet Ceylan'ı 2 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı.

        ALT KOMŞU HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Ceylan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        "ÖLMEZSE BENİ ÖLDÜRMEYE KALKAR"

        Olayın ardından imam Muhammed Aygün, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Aygün, gazetecilerin 'Niçin bıçakladınız?' sorusuna, "Kendimi savundum. Beni öldürecekti. Daha önce de beni öldürmeye kalkmıştı. Ölmezse yine beni öldürmeye kalkar" dedi. Muhammed Aygün, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ceylan da tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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        #Aksaray