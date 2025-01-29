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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar! Öldürene ödül vaadettiler! | Son dakika haberleri

        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar! Öldürene ödül vadettiler!

        İstanbul Pendik'te dehşete düşüren bir cinayete teşebbüs olayı yaşandı. Ambulans şoförü Birol Ülkü'nün ölümden döndüğü olayın ise 'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubunda planlandığı ortaya çıktı. Soruşturmada 4 şüpheli tutuklanırken, grupta Ülkü'yü vuracak olan kişilerin ödüllendirileceği yönünde ifadelerde olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:47
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        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
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        Pendik'te iddiaya göre, iş arkadaşıyla tartışan Handan Ünlü (33), durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik'e (25) anlattı. Çevik'in 'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubu kurarak birlikte plan yaptığı şüpheliler, ambulans şoförü Birol Ülkü'ye (40) silahlı saldırı düzenledi.

        DHA'nın haberine göre saldırıda Ülkü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        HASTANEYE GELİP TEHDİT ETTİ

        Olay, 25 Ocak'ta saat 20.25 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan acil tıp teknisyeni Handan Ünlü ve ambulans şoförü Birol Ülkü arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

        Acil tıp teknisyeni Handan Ünlü durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik'e anlattı. Tayfun Çevik, hastaneye gelerek tartıştığı Birol Ülkü'yü tehdit etti.

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        MOTOSİKLETLE SALDIRMAK İSTEDİLER

        Birkaç gün sonra motosikletle ilerleyen Birol Ülkü, peşinden gelen kasklı motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken omzundan yaralanan Ülkü yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Birol Ülkü'nün polise verdiği ifadede kendisini vuranların daha önce tartıştığı Handan Ünlü ile Tayfun Çevik olabileceğini söylediği öğrenildi.

        ÖLDÜRENE ÖDÜL VAADEDİLDİ

        Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Tayfun Çevik ve Handan Ünlü yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Suçlamaları reddeden Tayfun Çevik'in telefonuna savcılık kararıyla el konuldu. Yapılan incelemelerde Çevik'in 'Bitirim3'lü' isimli bir sohbet grubu oluşturduğu tespit edildi. Grupta vurulan Birol Ülkü'nün fotoğrafının paylaşıldığı, olay günü kullanılan motosikletin fotoğrafının olduğu, olayı gerçekleştirmek için ise silah ve fişek temin ettikleri anların yer aldığı mesajlar bulundu. Ayrıca Birol Ülkü'yü vuracak olan kişilerin ödüllendirileceği yönünde ifadelerde olduğu öğrenildi.

        KAÇARKEN ÇIKMAZ SOKAĞA GİRDİLER

        Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin caddede motosikletiyle ilerleyen Birol Ülkü'ye arkadan ateş ederek yaraladıkları ardında çıkmaz sokağa girdikleri ve panikle motosikletlerinin kontrolünü kaybettikleri görülüyor.

        PENDİK ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        'Bitirim 3'lü isimli sohbet grubunun üyelerinden olan T.Ç. (18), B.Y. (17) ve U.Ç. (15) isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası, 1 adet suç kaydı bulunan Handan Ünlü, 25 adet suç kaydı bulunan Tayfun Çevik, T.Ç. ve B.Y. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki U.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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