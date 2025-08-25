Habertürk
Habertürk
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!

        Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen Adrien Rabiot'u yeniden gündemine aldı. Yıldız futbolcunun diğer Avrupa kulüplerinden de talipleri olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 12:51 Güncelleme: 25.08.2025 - 12:51
        • 1

          Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 galibiyet ile başlayan son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

        • 2

          L’Equipe’nin haberine göre; Galatasaray, Marsilya’da Jonathan Rowe ile yaşadığı kavga sonrası ayrılığı gündeme gelen Adrien Rabiot için devreye girdi.

        • 3

          Fransız oyuncuya sarı-kırmızılıların yanı sıra Aston Villa, Inter ve West Ham United'ın da talip olduğu öne sürüldü.

        • 4

          Marsilya ile Rennes arasında oynanan maçın ardından Jonathan Rowe ile soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot, büyük tepki toplamıştı.

          Ancak Rabiot'un yaşanan kavga sonrasında özür dilemesi ve bu özrü teknik direktör Roberto De Zerbi'nin yanında tekrarlamasıyla takımda kalma olasılığının da olduğu haberde belirtildi.

        • 5

          GEÇTİĞİMİZ SEZON KARNESİ

          Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 31 maça çıkan Fransız orta saha, 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

