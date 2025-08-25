Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!

Marsilya ile Rennes arasında oynanan maçın ardından Jonathan Rowe ile soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot, büyük tepki toplamıştı.



Ancak Rabiot'un yaşanan kavga sonrasında özür dilemesi ve bu özrü teknik direktör Roberto De Zerbi'nin yanında tekrarlamasıyla takımda kalma olasılığının da olduğu haberde belirtildi.