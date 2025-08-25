Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
Manisa'da, 9 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı mimar Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünü kazandı
Manisa'nın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanı olan ve 9 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı mimar Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, yaşadığı büyük acının ardından üniversite sınavına girmişti.
"YEDİTEPE MİMARLIK" DEDİ
YKS sonuçları açıklandı ve Nehir Zeyrek, babasının mesleği olan mimarlık bölümünü seçti. Zeyrek'in Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.
BABASINA SÖZ VERMİŞTİ
Nehir Zeyrek, babasına verdiği sözü tutmak ve babası gibi mimar olmak istediğini belirtmişti.