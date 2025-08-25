Habertürk
        Haberler Gündem Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek Yeditepe Mimarlık bölümünü kazandı | SON DAKİKA HABERLER

        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu

        Manisa'da, 9 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı mimar Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 11:16 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:21
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Manisa'nın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanı olan ve 9 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı mimar Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, yaşadığı büyük acının ardından üniversite sınavına girmişti.

        "YEDİTEPE MİMARLIK" DEDİ

        YKS sonuçları açıklandı ve Nehir Zeyrek, babasının mesleği olan mimarlık bölümünü seçti. Zeyrek'in Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.

        BABASINA SÖZ VERMİŞTİ

        Nehir Zeyrek, babasına verdiği sözü tutmak ve babası gibi mimar olmak istediğini belirtmişti.

        #ferdi zeyrek
