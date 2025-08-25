İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sürerken, İsrail ordusu bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ni hedef aldı.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci 20 kişi yaşamını yitirdi, aralarında sağlık çalışanı ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'nin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

SALDIRI CANLI YAYINDA KAYDEDİLDİ

Gazze'de bombalanan hastanede çalışma yapan kurtarma ekibinin de bombalanma anı canlı yayında kameralara yansıdı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci olan Muaz Ebu Taha hayatını kaybetti.

Yapılan ilk açıklamalarda öldüğü belirtilen Reuters kameramanı Hatem Ömer'in ise ağır yaralı olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 11 Filistinlinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralıları kurtarmaya ve ölüleri enkaz altından çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi. İSRAİL SALDIRIYI KABUL ETTİ İsrail ordusu, hastaneye düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada saldırıyı kabul etti ve gazetecilerin hedef alınmasının bir 'hata' olduğunu söyledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırının Hamas hedefli olduğunu savundu ve "Saldırıyla ilgisi olmayan hayatını kaybedenler için üzgünüz. İsrail gazetecileri hedef almaz" açıklamasında bulundu. Ancak İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde Gazze'de gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef almış, en az 6 gazetecinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. BM'DEN TEPKİ Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı. Albanese, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Saldırı neticesinde görev başındaki kurtarma ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Albanese, "Gazze'de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı. Albanese, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail'e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu. İSPANYA'DAN İSRAİL'E KINAMA İspanya hükümeti, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği, gazetecilerin ve masum sivillerin öldüğü hava saldırısını kınadı. İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve 4 gazeteci ile masum sivillerin ölümüne yol açan İsrail'in saldırısını kınamaktadır. Özel olarak korunan alanların hedef alınamayacağını tekrar vurguluyoruz. Bu, uluslararası insancıl hukukun açık ve kabul edilemez bir ihlalidir ve araştırılması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Sivil ölümlerinin yarattığı acı, çalışmaları hayati önem taşıyan ve özel koruma sağlanması gereken basın çalışanlarının acısıyla daha da artmaktadır. İspanya, tüm vatandaşların ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimini güvence altına almak için elzem olan bilgiye erişim hakkına yönelik tam bağlılığını yinelemektedir." ifadelerine yer verildi. RSF'DEN AÇIKLAMA Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze Şeridi'nde 5 gazetecinin öldürüldüğü İsrail saldırılarını şiddetle kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. SNF'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 5 gazetecinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. İsrail'in, gazetecileri "kasıtlı olarak hedef aldığı" belirtilen açıklamada, bu "katliamı" durdurması için BMGK'ye acilen toplanması çağrısı yapıldı. Açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı vurgulandı. RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin "Gazetecilerin korunması uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmasına rağmen son iki yılda Gazze'de İsrail güçleri tarafından 200'den fazla gazeteci öldürüldü. Çatışma dönemlerinde gazetecilerin korunmasına yönelik BMGK'nin 2222 sayılı kararının kabulünden on yıl sonra, İsrail ordusu bu kararı hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçların cezasızlığının sona erdirilmesini isteyen Bruttin, "İsrail ordusu, Gazze'de bilgiyi kademeli olarak bastırma girişiminde daha ne kadar ileri gidecek?" diye sordu. CAN KAYBI 62 BİNİ AŞTI İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 62 bin 774'e ulaştı. Yaralıların sayısının ise 158 bin 259'a yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 58 ölü ve 308 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 900 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 46 bin 218 kişinin yaralandığı kaydedildi. KITLIK SEBEBİYLE 300 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiği kaydedildi.