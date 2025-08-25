3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde: İstanbul'da ne oluyor?

Avrupa futbolunda bu yaz gerçekleşen en pahalı beş transferden dördü, İngiltere Premier Ligi’nde olurken, beşincisi Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in Napoli’den Galatasaray’a transferi oldu. 75 milyon euroluk bonservis bedeli Türk futbol tarihine geçerken Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan yüksek profilli oyuncuları kiralık olarak kadrolarına kattı.

The Economist de mevcut durumu "Kıta kulüpleri kemer sıkarken, İstanbul’da neler oluyor?" başlığı ile mercek altına aldı.

REKLAM advertisement1

The Economist, Süper Lig'in uzun süredir kariyerlerinin sonuna yaklaşan Avrupalı futbolcular için cazip bir adres olduğuna vurgularken kademeli oranlar yerine sabit yüzde 20 vergi detayına da dikkat çekti.

REKLAM

Bu yaz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı futbolcuların ortalama yaşının 26 olduğunun da belirtildiği yazıda The Economist, kulüplerin bu hamleleri yapabilmesinin Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle bağlantılı olabileceğini aktardı. Bunun sonucunda liranın, 2021’de euro karşısında 10 seviyesindeyken 2024’te neredeyse 40’a yükseldiği belirtilirken, buna karşın Türkiye’nin büyük kulüpleri euro üzerinden ciddi gelirler elde ettiği ifade edildi. Analistlerin tahminine göre Galatasaray 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden 32 milyon euro kazandı; üç İstanbul kulübü geçen sezon Avrupa Ligi’nden toplam 45 milyon euro gelir elde etti.

Analize göre Euro karşısında zayıf TL, kulüplerin iç borçlarını ve maliyetlerini enflasyonla eritmelerine yardımcı oldu. 2019-23 arasında Türk kulüplerinin borçları euro bazında yüzde 19 azalırken, Avrupa kulüplerinin borçları ortalama yüzde 40 arttı. Ekonomi politikasındaki toparlanmayla birlikte kulüplerin yatırım yapabileceği euroları kaldı. The Economist, yüksek maaşlar ödemek gerekse bile elit oyuncuları kısa süreli kiralamanın akıllıca olduğunu, bunun kulüplerin Avrupa kupalarında daha ileriye gitmesini sağlayarak daha çok euro kazandırabileceğini vurguluyor. * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.