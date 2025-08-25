Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
Beşiktaş, El Bilal Toure'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Genç oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geldi.
Giriş: 25.08.2025 - 12:27 Güncelleme: 25.08.2025 - 16:39
Beşiktaş, El Bilal Toure'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ