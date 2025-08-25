YKS tercih sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenilebilecek
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz.
Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum.
Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.