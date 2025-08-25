Avustralya'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de kıtlığa sebep olan ablukasını protesto etti

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK EYLEMLERDEN BİRİ

ABC News'ün haberine göre, Filistin'e destek için düzenlenen ve ülke tarihindeki en büyük kitlesel eylemlerden biri olarak değerlendirilen gösterilere katılanlar, Avustralya'nın İsrail ile silah ticaretini durdurmasını ve buna ek olarak ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etti.