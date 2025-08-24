Nesrin Cavadzade'nin yakalanma telaşı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Bebek'teki bir otelde yanındaki biriyle objektiflere yansıdı. Otele birlikte taksiyle gelen ikili, içeride saatlerce eğlendi.

Gece sonunda basın mensuplarını karşılarında gören Nesrin Cavadzade ve arkadaşı, dikkat çekmemek için ayrı ayrı taksilere binmeyi tercih etti. Cavadzade, görüntü alındığını fark edince aracın içinde yüzünü gizlemeye çalıştı. Yanındaki kişi ise taksiye binmek yerine yürümeyi seçti.

Nesrin Cavadzade'nin yanındaki kişi gazetecilerin, “Birlikte eğlendiniz, birlikte geldiniz, aranızda bir ilişki mi var?” sorusuna yalnızca teşekkür etmekle yetinerek taksiye binerek mekândan ayrıldı.