Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Yeni sezona iki maçta 6 puanla başlayan son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, galibiyet serisini Kayseri deplasmanında sürdürmek istiyor. İlk hafta Beşiktaş maçı ertelenen, ikinci hafta Rams Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kayserispor ise yeni sezonun ilk galibiyetinin peşinde. İşte Kayserispor-Galatasaray mücadelesine dair tüm detaylar ve iki takımın muhtemel 11'i...
- 1
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
- 2
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.
Süper Lig'de ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, haftaya attığı gol sayısında gerisinde kaldığı TÜMOSAN Konyaspor'un ardından 2. sırada girdi. Galatasaray, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
- 3
İlk haftadaki Beşiktaş müsabakası rakibinin Avrupa elemesinde mücadele ettiği için ertelenen Kayserispor, ikinci haftada RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.
-
- 4
BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK
Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, transfer süreci sebebiyle Kayseri'ye götürülmedi.
- 5
SON 13 RESMİ MAÇI KAZANDI
Son şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.
Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.
Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı.
Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.
- 6
LİGDE SON 5 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 dış saha müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahada yaptığı tek maçtan kazanarak döndü.
Söz konusu süreçte 14 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
-
- 7
SON 7 MAÇTA GOL YEMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.
"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.
- 8
KAYSERİ'DEKİ SON 4 MAÇTA EV SAHİBİ EKİP ÜSTÜN
Kayserispor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 4 maçta rakibine üstünlük kurdu.
Kayseri temsilcisi, renktaşını ağırladığı son 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Taraftarı önünde rakibini 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda da 2-1 yenen Kayserispor, 2023-2024 sezonunda da golsüz beraberlik aldı.
İki takım arasında geçen sezon Kayseri'de yapılan maçı ise Galatasaray 5-1 kazanmıştı.
- 9
GALATASARAY MUHTEMEL 11
-
- 10
KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11