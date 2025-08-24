Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligin 3. haftasında konuk ettikleri Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından, "5-6 gol atabilirdik" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 00:29 Güncelleme: 24.08.2025 - 01:07
        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahalarında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

        • 2

          "ÇOK ÜSTÜNDÜK"

          "Bugün 5-6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarı bitirken bile 3-4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu."

        • 3

          "İKİSİ DE FANTASTİK MAÇ ÇIKARDI"

          "Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı."

        • 4

          "ONLAR BANA KATILMAZ"

          "Bugün çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyorlar."

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
