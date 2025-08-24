TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte yapacağı geçiş için tüm hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Boğazı'nda yerini aldı. Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, bugün İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli geçit töreni için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Tersanesi Komutanlığı limanından dün akşam saatlerinde ayrılan yat, sabah saatlerinde 13 öğrenciyi Sarıyer'den alarak, geçiş töreni için diğer yerli ve milli gemilerle buluşacağı noktaya ulaştı. Öğrenciler, yatın geçmişi ve restorasyon sürecine ilişkin görevlilerden bilgi aldı.
TEKNOFEST: Mavi Vatan Heyecanı başladı!
PAYLAŞIMLAR HEDİYE KAZANDIRACAK
Boğaz geçişinden çektiği fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketiyle NSosyalden paylaşanlar hediye kazanacak
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçişe ilişkin çektiği fotoğrafları, #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaşanlara özel hediye verilecek.
TEKNOFEST'in NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bugün günlerden #TeknofestMaviVatan. Boğaz geçişinden çektiğin en güzel fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaş, en özel hediyeyi kazan" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamlanan Savarona'nın, diğer donanma gemileriyle Boğaz geçişini icra edeceğini söyledi.
Yetkin, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından organize edilen program kapsamında 9 gemimizin, bu gördüğünüz nizam içinde Boğaz geçişi başlayacak. 15.30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 16.30'da Rumeli Hisarı'na ve nihayetinde 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Dolmabahçe önünde denizcilere özgü çimariva ile selamlayarak, ileri harekete geçeceğiz. Güzergah boyunca sayın halkımızı da selamlayacağız. Halkımızı da bu güzel ve gururlu ana eşlik etmek üzere Boğaz'a davet ediyoruz. 'Bayrağınızı alıp gelin' çağrısıyla İstanbul halkı bizi selamlarken, biz de onları selamlayacağız" diye konuştu.
Savarona'ya sabah 13 üniversite öğrencisinin de alındığını belirten Yetkin, "Hepsi pırıl pırıl, hepsi geleceğimizin teminatı. Gemimizi gururla dolaşıyorlar. TCG Anadolu'da da öğrencilerimiz var. Milli gemilerimizin üretilmesi, tam bağımsızlık yolunda kendi silahlarımızı, gemilerimizi, uçaklarımızı, tanklarımızı üretebilmek için bu cesareti göstermek için hepsinin gözbebeklerinde bu pırıltıyı gördüm. TEKNOFEST Mavi Vatan'da hepsinin denizciliğe ilgilerinin daha da artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Tümamiral Yetkin, 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için çok yoğun ve güzel bir program hazırladıklarını söyledi.
Yarışmalar, canlı gösteriler, korolar, kürek yarışmaları, bando konserleri ve 15 gemi ile büyük bir gösteri hazırladıklarını ifade eden Yetkin, geliştirilen ürünlerin de sergileneceğini kaydetti.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçiş törenine katılacak gençler duygularını anlattı.
"REVİZE EDİLİP BİZE SUNULMASI ÇOK BÜYÜK ŞANS"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona'ya binme fırsatları olacağını duyduğunda çok heyecanlandığını söyledi.
T3 Vakfına katkıları için teşekkür eden Işıkelekoğlu, "Atatürk'ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip, sunulması bizim için çok büyük bir şans. Savarona'yı iskelede görünce kanımız kaynamaya başladı. İçine girdik, Atatürk'ün yattığı yatağı, çalışma masasını gördük. Toplantılarını yaptığı yerde bizi ağırladılar. Şu an Savarona'da seyrediyoruz. İTÜ'lü mühendis olarak bu kadar yerli ve milli gemimizi bir arada görmek çok önemli" diye konuştu.
"TEKNOLOJİ HAMLESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız, geçişe katıldığı için heyecanlı olduğunu anlattı.
Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden olduklarını dile getiren Yıldız, "Özellikle Atatürk'ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Çok kıymetli ve güzel duruyordu. Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici. Milli teknoloji hamlesinin bu kadar ilerlemesine tanık olmak ve gözlemlemek çok kıymetli. Bu teknoloji hamlesine bizler de gelecek nesiller olarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.