TEKNOFEST: Mavi Vatan Heyecanı başladı!

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazında gerçekleştirilecek geçit töreni için onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürkün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı Karadeniz açıklarında görüntülendi.

Boğaz geçişinden çektiği fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketiyle NSosyalden paylaşanlar hediye kazanacak

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçişe ilişkin çektiği fotoğrafları, #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaşanlara özel hediye verilecek.

TEKNOFEST'in NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bugün günlerden #TeknofestMaviVatan. Boğaz geçişinden çektiğin en güzel fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaş, en özel hediyeyi kazan" ifadelerine yer verildi.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte yapacağı geçiş için tüm hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Boğazı'nda yerini aldı. Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, bugün İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli geçit töreni için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Tersanesi Komutanlığı limanından dün akşam saatlerinde ayrılan yat, sabah saatlerinde 13 öğrenciyi Sarıyer'den alarak, geçiş töreni için diğer yerli ve milli gemilerle buluşacağı noktaya ulaştı. Öğrenciler, yatın geçmişi ve restorasyon sürecine ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamlanan Savarona'nın, diğer donanma gemileriyle Boğaz geçişini icra edeceğini söyledi.

Yetkin, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından organize edilen program kapsamında 9 gemimizin, bu gördüğünüz nizam içinde Boğaz geçişi başlayacak. 15.30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 16.30'da Rumeli Hisarı'na ve nihayetinde 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Dolmabahçe önünde denizcilere özgü çimariva ile selamlayarak, ileri harekete geçeceğiz. Güzergah boyunca sayın halkımızı da selamlayacağız. Halkımızı da bu güzel ve gururlu ana eşlik etmek üzere Boğaz'a davet ediyoruz. 'Bayrağınızı alıp gelin' çağrısıyla İstanbul halkı bizi selamlarken, biz de onları selamlayacağız" diye konuştu.

Savarona'ya sabah 13 üniversite öğrencisinin de alındığını belirten Yetkin, "Hepsi pırıl pırıl, hepsi geleceğimizin teminatı. Gemimizi gururla dolaşıyorlar. TCG Anadolu'da da öğrencilerimiz var. Milli gemilerimizin üretilmesi, tam bağımsızlık yolunda kendi silahlarımızı, gemilerimizi, uçaklarımızı, tanklarımızı üretebilmek için bu cesareti göstermek için hepsinin gözbebeklerinde bu pırıltıyı gördüm. TEKNOFEST Mavi Vatan'da hepsinin denizciliğe ilgilerinin daha da artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tümamiral Yetkin, 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için çok yoğun ve güzel bir program hazırladıklarını söyledi.

Yarışmalar, canlı gösteriler, korolar, kürek yarışmaları, bando konserleri ve 15 gemi ile büyük bir gösteri hazırladıklarını ifade eden Yetkin, geliştirilen ürünlerin de sergileneceğini kaydetti.

"Aslına uygun şekilde restore edildi" Yetkin, 1986'da okul gemisi olarak hizmet veren Savarona'nın uzun süre denizlerden uzak kaldığını belirterek, yatın restorasyon sürecini de söyle anlattı: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yakın takip ve kontrolünde Savarona'nın tekrar denizlerle buluşturulması direktifleri verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı'mız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından verilen talimat ile 3 aşamalı bir plan hazırlandı. Bu planlardan biri olan tüm denizlerde kullanılması talimatı verildi. Bunun üzerine İstanbul Tersanesi Komutanlığı personelinin çok yoğun emekleriyle gemimiz aslına uygun şekilde restore edildi."​​​​​​​ Tümamiral Yetkin, "Geçtiğimiz sene seyirlerine başladık, bugün ilk defa Türk halkına göstereceğiz. Yıllar önce Savarona gemisi Türk gemisine eşlik ediyordu. Tarihi tekerrür ettiriyoruz, bugün de donanmamız yapacakları zafer geçişiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızı selamlayacak." dedi.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçiş törenine katılacak gençler duygularını anlattı.

"REVİZE EDİLİP BİZE SUNULMASI ÇOK BÜYÜK ŞANS"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona'ya binme fırsatları olacağını duyduğunda çok heyecanlandığını söyledi.