İstanbul'da yağmur sürprizi!
İstanbul'da sabah saatlerinde hafif yağış etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif yağış etkili oldu.
AA'da yer alan habere göre kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığı kentte ortalama 25,3 derece ölçüldü.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.
Yollarda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslamamak için kapalı yerlere, toplu taşıma istasyonlarına sığındı.
