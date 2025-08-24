Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da yağmur sürprizi! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yağmur sürprizi!

        İstanbul'da sabah saatlerinde hafif yağış etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 11:41 Güncelleme: 24.08.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif yağış etkili oldu.

        AA'da yer alan habere göre kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığı kentte ortalama 25,3 derece ölçüldü.

        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.

        Yollarda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslamamak için kapalı yerlere, toplu taşıma istasyonlarına sığındı.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Habertürk Anasayfa