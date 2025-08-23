Habertürk
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!

        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!

        Adana'da sinir krizi geçiren bir kadın, kızını bıçakla mahallede kovaladı. Korkuya kapılan küçük kız, mahalledekilerin yardımıyla motosikletle olay yerinden uzaklaştırıldı. Anne ise gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 18:50 Güncelleme: 23.08.2025 - 20:02
        İHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, sinir krizi geçirerek kızını bıçakla kovalamaya başladı.

        Korkuya kapılan küçük kız, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bir kişi araya girerek küçük kızı korumaya çalıştı ve kadının elindeki bıçağı almaya uğraştı. Ancak kadını sakinleştiremeyen adam, küçük kızı motoruna bindirdi.

        Motordayken annesi tarafından saçından çekilerek eve götürülmek istenen kız, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Küçük kız, motorla olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Öte yandan Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından konuyla ilgili inceleme başlattı. Anne gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

