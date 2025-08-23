Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şanlıurfa haberler: Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü | SON DAKİKA

        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!

        Yurt genelinde hafta sonu sıcak hava etkili olurken, Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Caddeler sokaklar boş kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 15:43 Güncelleme: 23.08.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da, etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        ATATÜRK BULVARI'DA SICAKLIK 55 DERECE OLDU

        AA'daki habere göre Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

        CADDELER TENHALAŞTI

        Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi. Caddeler ve sokaklar tenhalaştı.

        REKLAM

        Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Habertürk Anasayfa