Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
Yurt genelinde hafta sonu sıcak hava etkili olurken, Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Caddeler sokaklar boş kaldı
Şanlıurfa'da, etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
ATATÜRK BULVARI'DA SICAKLIK 55 DERECE OLDU
AA'daki habere göre Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
CADDELER TENHALAŞTI
Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi. Caddeler ve sokaklar tenhalaştı.
Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.