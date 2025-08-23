Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Fenerbahçe: 3 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe: 3 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'de goller 5. dakikada Skriniar, 51. dakikada Brown ve 66. dakikada Talisca'dan geldi. Kocaelispor'un tek golünü 22. dakikada Petkovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 4'e yükseltirken Kocaelispor ise henüz puanla tanışamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 20:27 Güncelleme: 23.08.2025 - 23:29
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

        Fenerbahçe'de goller 5. dakikada Skriniar, 51. dakikada Brown ve 66. dakikada Talisca'dan geldi. Kocaelispor'un tek golünü 22. dakikada Petkovic kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, ligdeki puanını 4 yaptı. Kocaelispor ise 3. hafta sonucunda ligde puanla tanışamadı.

        Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle Fenerbahçe ligin ilk haftasını maç oynamadan geçmişti.

        Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kocaelispor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

        Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Yusuf Akçiçek, takımlarını yalnız bıraktı.

        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK KEZ SÜRE ALDI

        Fenerbahçe'nin milli oyuncularından Çağlar Söyüncü, Kocaelispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez süre aldı.

        Geçen hafta ligde oynanan Göztepe maçında kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü, Avrupa kupalarındaki Feyenoord ve Benfica maçlarında da oyuna dahil olmadı.

        NENE KULÜBEDE

        Fenerbahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, Kocaelispor mücadelesine kulübede başladı.

        Malili futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıktığında tribünlerden yoğun ilgi gördü.

        ALVAREZ TRİBÜNDE

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvares, Kocaelispor müsabakasını tribünden takip etti.

        Sarı-lacivertli ekibin West Ham United'tan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Meksikalı oyuncu, dün İstanbul'a gelip bugün sağlık kontrollerinden geçti.

        KOCELİSPOR TARAFTARLARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU

        Süper Lig'e 16 yıl sonra yükselen Kocaelispor'da taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Yeşil-siyahlılar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken takımlarına da maç öncesinde uzun süre tezahürat yapıp futbolcuları tribüne çağırdı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kullanılan duran top sonrası soldan rakibinden sıyrılan Çağlar Söyüncü'nün ortasında altı pasın gerisinden Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

        12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ön direkte Duran'ın topukla şık vuruşunda top yan filelerde kaldı.

        17. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Fred'in sol çizgiye pasında topla buluşan En-Nesyri, yerden sert şekilde penaltı noktası civarındaki Talisca'yı gördü. Talisca'nın gelişine şutunda top üstten auta gitti.

        20. dakikada Fred'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın soluna çektikten sonra sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        22. dakikada Kocaelispor beraberliği buldu. Yay üzerinde kazanılan serbest vuruşta Petkovic, şık bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

        29. dakikada Talisca'nın çok uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanını terk etti.

        Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

        51. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İsmail Yüksek'in ceza yayının gerisinden şutunda savunmaya çarpan top, altı pasta Duran'ın önünde kaldı. Duran'ın kaleciyle karşı karşıya durumda sola çıkardığı topun gelişine Brown'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

        55. dakikada Semedo'nun sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında topun gelişine Brown'un ters ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        62. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

        66. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Oğuz Aydın'ın ortasına altı pasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

        75. dakikada hızlı gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Can Keleş'in yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

        Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

