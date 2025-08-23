Antalya'da olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede meydana geldi.

KADIN ÇALIŞAN VE ARKADAŞI SOHBET EDİYORDU Hayatını kaybeden Elif Kılıç, 32 yaşındaydı. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye (54) ait pastanede çalışan Elif Kılıç (32), iş yerine gelen arkadaşı Hasan Fırat (30) ile masada oturup sohbet etmeye başladı.

ÖNCE İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI Öldürülen Hasan Fırat, 30 yaşındaydı. DHA'daki habere göre ikili arasında kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında tarafların sesi yükselince iş yeri sahibi Kerim Üre masaya geldi.

GERGİNLİK TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ Antalya Pastacılar Odası Başkanı 54 yaşındaki Kerim Üre, hayatına son verdi. Tarafları sakinleştirmeye çalışan Üre ile Hasan Fırat arasında da sözlü atışma yaşandı. Dakikalar içinde gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü.

GENÇ KADIN AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU Yaşanan arbede sırasında Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Fırat yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu.

ODA BAŞKANI OLAY YERİNDEN AYRILDI Kerim Üre olay yerinden uzaklaşırken, silah sesleri çevrede endişe ve korkuya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR KURTARILAMADI Sağlık görevlileri, yerde kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan Kılıç ve Fırat, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU Olayın ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Kerim Üre’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Kısa süre sonra Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak üzerinde park halindeki aracı fark eden ekipler, kontrol için yaklaştı. Yapılan incelemede Kerim Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş halde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otomobilin içinde tabanca da ele geçirildi. İlk incelemelere göre Üre’nin kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi. GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri hem pastanede hem de Üre’nin aracının bulunduğu noktada delil çalışması yaptı. Polis, tarafların arasındaki tartışmanın nedenini belirlemek için hem görgü tanıklarının ifadelerini hem de güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürdürülüyor.