        ÇEYREK ALTIN 7.265,81 %1,11
        Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ilk toplantısı bitti - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ilk toplantısı bitti

        Hakem Kurulu memur zammı için toplandı, toplantıda Kamu-Sen de bulunuyor. Heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 5 gün boyunca çalışacak. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. Hakem Heyeti'nin ilk toplantısı biterken, Heyet'in ikinci toplantısı ise yarın saat 11.00'da yapılacak

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 14:53 Güncelleme: 23.08.2025 - 17:07
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, '8. Dönem Toplu Sözleşme'de uzlaşıya varılamayan hususları görüşmek üzere toplandı. İlk toplantı biterken ikinci toplantısı ise yarın saat 11.00’da yapılacak.

        Heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 5 gün boyunca çalışacak. 11 üyeden oluşan kurul, kararları oy çokluğuyla verecek. Heyetin toplantı yapabilmesi için en az 8 üyenin katılması gerekiyor. Hakem Kurulu'nun karar vermesi için son gün ise 27 Ağustos Çarşamba.

        SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

        Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması ve yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurmama kararı üzerine, Kamu İşveren Heyeti, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu.

        Başvuru 22 Ağustos'ta yapıldı. Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanan Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

        KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ

        Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

        15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.

