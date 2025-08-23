Betül Şahin'in tatil keyfi
Oyuncu Betül Şahin, yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı
Oyuncu Betül Şahin, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Şahin, yıllar sonra Bodrum’da ortaya çıktı. Ortakent’te deniz keyfi yaparken görüntülenen Şahin, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkardı.
Kariyerine 1997'de başlayan Betül Şahin,oyunculuğa ara verdiği 2011'e kadar kesintisiz olarak kamera karşısına geçti. Şahin, 10 yıl ara verdikten sonra 2022'de mesleğine dönüş yapmıştı.