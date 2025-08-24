Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!

Türkiye’de tatil yöreleri için yaz sıcakları etkisini sürdürüyor, güney ve güneybatı yönlerden gelen yukarı seviye rüzgarları sıcak ve tozlu hava taşıyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde ise artık gece sıcaklıkları 20°C’ye ve altına düştü, İstanbul’da klimasız vantilatörsüz gece uykusu mümkün görünüyor. Bu durum yeni haftada pek değişmiyor, serinlik Marmara’da olacak.

Marmara’da, Kuzey Anadolu’da ve Karadeniz’de ise Sırbistan-Bulgaristan üzerinden gelen Balkanların daha serin havası taşınıyor. İstanbul’da zaman zaman lokal yağmur geçişlerine yol açan bu karışım, hafta içi Marmara’daki tüm şehirleri serinletmeyi sürdürecek.

Yeni hafta İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Balıkesir gibi merkezlerde 30°C’nin altında seyredecek. İstanbul-Adapazarı arasında 25 Ağustos Pazartesi sabah-öğle arası zayıf yağmur görülebilir. İstanbul’un daha çok kuzey ilçelerinde yağması muhtemeldir.

Doğu Karadeniz’de ise hafta kuvvetli yağmurlarla başlıyor, Ordu-Artvin arasındaki kıyı merkezlerde ve iç kesimlerde pazartesinin yağmurlarına dikkat edilmeli. Hava sıcaklıkları bu kesimde 25-26°C’lerde seyrediyor.

Ege ve Akdeniz, bu yazı tamamen susuz geçirdi. Yağmur yağmadı ve önemli bir hava değişimi de yaşamadık. Sıcaklıklar İzmir’de yeni hafta 35-37°C’lerde seyredecek. Antalya, Mersin ve Adana çevresinde gündüzler 34-35°C’lerde, geceler ise pek serinlemeyerek 26-27°C’lerde geçiyor. Güneydoğu Anadolu yüksek sıcaklık altında kavrulmaya devam ediyor. Haftanın ilk 4 günü yine termometre gölgede 40°C’lere ulaşacak, Diyarbakır ve çevresinde yüksek sıcaklık etkisini sürdürecek. Kuzey bölgelerde bugünlerde bulutlar arttı, zaman zaman yağmur da yağıyor. Gelecek hafta ise güneşli geçecek ve eylülün ilk günleri yaz sıcakları sürecek. Uzun vadeli tahminlerde 5-6 Eylül’den itibaren özellikle Marmara’da ve Karadeniz’de havanın soğuma ihtimali var, bu düşük bir ihtimal olsa da yağmurlu ve serin günler yaklaşıyor olabilir. Güncellemeleri birlikte takip edelim. Fotoğraflar: AA