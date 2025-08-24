Beşiktaş'tan sağ beke Anthony Caci hamlesi!
Beşiktaş, sağ bek transferi için Mainz forması giyen Anthony Caci'yi radarına aldı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlerde bulunulduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz forması giyen Fransız sağ bek Anthony Caci'nin peşine düştü.
Haberde, Beşiktaş'ın oyuncu için kulübüne 6 milyon Euro teklifte bulunduğu bildirildi. Öte yandan Alman ekibinin bu teklife cevap vermediği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Mainz formasıyla 35 maça çıkan 28 yaşındaki sağ bek, bu müsabakalarda 1 gol atıp 7 de asist yaptı.