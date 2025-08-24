Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim

GİB, vatandaşlardan gelen şikayetlerin de etkisiyle düğün salonları ve düğün organizasyon hizmeti sunan firmalara yönelik kapsamlı kayıt dışı denetimi başlattı. Yapılan çalışmada, beyan edilen gelirler ile fiilen tahsil edilen tutarlar arasında ciddi fark görüldü.

Yılbaşından bu yana süren hasılat incelemeleri çerçevesinde, ilk etapta 474 düğün salonunda, 1226 fiili denetim yapıldı. Ancak denetimler sadece saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Bu kapsamda düğün organizasyonlarına yönelik 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli analiz sürecine tabi tutuldu. Mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri gibi çok sayıda veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak detaylı incelendi.

Başkanlığın denetimleri sırasında, faaliyet türlerine göre kır düğünü organizatörleri, lüks kokteyl ve davet hizmeti sunan firmalar ile klasik salon düğünü işletmeleri ayrı ayrı değerlendirildi. Gelir ve beyan arasındaki en yüksek sapma, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında görüldü.

"Riskli" bulundular, izaha davet edildiler

Yürütülen analizler neticesinde, 1600 civarındaki mükellef "riskli" olarak değerlendirildi. Riskli mükellefler, izaha davet edilerek, gerekli açıklamaları sunmaları istendi.

Elde edilen bulgular, sektörlerdeki kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdi. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi. "Denetimler sürecek" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de elde ettikleri gelirleri beyan etmeyerek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörleri denetlemeyi sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Bu tür analizler, sadece gelir tespiti değil, aynı zamanda sektörün bileşenleri arasında görünmeyen ilişki ağlarını da ortaya çıkarıyor."