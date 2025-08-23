Habertürk
        Hava durumu İstanbul: Bölge bölge hava durumu, Boğucu sıcak geri geldi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün hiçbir bölgemizde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar, tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İç Anadolu'da termometre 35'i, Güneydoğu Anadolu'da ise 40 dereceyi buluyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 23.08.2025 - 06:31 Güncelleme: 23.08.2025 - 08:00
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Son tahminlere göre 7 bölgemizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle olacak...

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 34, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 33, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 35, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 34, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 33, Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 39, Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 38, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 36, Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ: 36, Az bulutlu ve açık

        SİVAS: 35, Az bulutlu ve açık

        KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU: 30, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 27, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 39, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 32, Az bulutlu ve açık

        SAMSUN: 34, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 32, Parçalı bulutlu

        RİZE: 33, Parçalı bulutlu

        ARTVİN: 34, Az bulutlu ve açık

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM: 32, Az bulutlu ve açık

        KARS: 32, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık

        VAN: 29, Az bulutlu ve açık

        AĞRI: 34, Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 39, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
