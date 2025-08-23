Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Son tahminlere göre 7 bölgemizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle olacak...

MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık BURSA: 34, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 33, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 35, Az bulutlu ve açık EDİRNE: 34, Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ: 33, Az bulutlu ve açık

EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 39, Az bulutlu ve açık

AKDENİZ Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık HATAY: 33, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 38, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık KONYA: 36, Az bulutlu ve açık KAYSERİ: 36, Az bulutlu ve açık SİVAS: 35, Az bulutlu ve açık

KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU: 30, Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 27, Az bulutlu ve açık AMASYA: 39, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 32, Az bulutlu ve açık SAMSUN: 34, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 32, Parçalı bulutlu RİZE: 33, Parçalı bulutlu ARTVİN: 34, Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM: 32, Az bulutlu ve açık KARS: 32, Az bulutlu ve açık MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık VAN: 29, Az bulutlu ve açık AĞRI: 34, Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık MARDİN: 39, Az bulutlu ve açık SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık