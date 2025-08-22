Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki milli sol bekin transferi konusunda Rangers ile anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu ile de 3+1 yıllık anlaşma sağlanırken, Rıdvan Yılmaz transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, "Yuvama, evime döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki tüm gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu atkıyı tekrardan takmak, Beşiktaş armasının önünde konuşmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum, bir an önce başlamak istiyorum. Tekrar burada oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"CAMİAYI YENİDEN AYAKLANDIRMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Rıdvan Yılmaz, "3 yıldan beri uzaktayım ama takip ediyorum. Bu camiayı ve taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kulübü yeniden ayaklandırmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

GLASGOW RANGERS KARNESİ

2022 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibiyle 77 resmi maça çıktı. Başarılı sol bek bu maçlarda 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.