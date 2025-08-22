Habertürk
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı

        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini mutlu sonla noktaladı. Siyah-beyazlılar, Rangers ile anlaşmaya varırken, milli futbolcu ile de 3+1 yıllık anlaşma sağlandı. 24 yaşındaki sol bek sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum" diyen Rıdvan Yılmaz, "3 yıldan beri uzaktayım ama takip ediyorum. Bu camiayı ve taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.

        Giriş: 22.08.2025 - 12:14 Güncelleme: 23.08.2025 - 00:25
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki milli sol bekin transferi konusunda Rangers ile anlaşmaya vardı.

        Milli futbolcu ile de 3+1 yıllık anlaşma sağlanırken, Rıdvan Yılmaz transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi.

        "EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, "Yuvama, evime döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki tüm gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu atkıyı tekrardan takmak, Beşiktaş armasının önünde konuşmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum, bir an önce başlamak istiyorum. Tekrar burada oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

        "CAMİAYI YENİDEN AYAKLANDIRMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

        Rıdvan Yılmaz, "3 yıldan beri uzaktayım ama takip ediyorum. Bu camiayı ve taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kulübü yeniden ayaklandırmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

        GLASGOW RANGERS KARNESİ

        2022 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibiyle 77 resmi maça çıktı. Başarılı sol bek bu maçlarda 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

