İstanbul'da otel odasında kâbus! Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!

Fatih'te bir otelde kalan Hollandalı Rashid Mohammed Ajoeb (57) ile oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) iddiaya göre dün akşam Taksim'de yemek yedikten sonra uyumak için otellerine döndü.

DHA'nın haberine göre sabah saatlerinde kaldıkları odadan sesler gelmesi üzerine içeri giren otel görevlileri çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken babayı ise ambulansla hastaneye götürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.