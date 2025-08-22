Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, Rangers ile anlaşmaya yakın.

Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers'la görüşmelerde sona geldi. 24 yaşındaki sol bekin yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi an meselesi.
Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Rangers ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
GLASGOW RANGERS KARNESİ
Rangers formasıyla 77 resmi maça çıkan milli sol bek, 2 gol ve 6 asist ile takımın katkı sağladı.
