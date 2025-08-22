Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor: Benfica'dan yeni karar!
Fenebahçe ile transfer görüşmelerinde anlaşamayan Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenileme kararı aldı. Portekiz ekibi, milli futbolcunun maaşına zam yaparak yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Benfica, Fenerbahçe ile uzun süredir transfer görüşmesi yaptığı Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalayacak.
O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica, Fenerbahçe'nin yaptığı 22.5 + 2.5 milyon Euro'luk transfer teklifini de redderek takımda tutma kararı aldı. Kerem'i mutlu etmek isteyen Portekiz ekibi, maaşına zam yaparak yeni sözleşme imzalama kararı aldı.
Brüt 2.8 milyon Euro maaş alan Kerem'e önemli bir zam yapılacağı ve 2029'a kadar olan sözleşmesinin de uzatılacağı kaydedildi. Ayrıca, Kerem'in 60 milyon Euro olan serbest kalma maddesi de artırılacak.
BENFICA KARNESİ
Benfica'nın Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Kerem, oynadığı 56 maçta 16 gol ve 13 asist istatistikleri yakaladı.