Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?

        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?

        Alaska'daki zirveden çıkan en önemli sonuç şuydu: Haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk bölgesinin geri kalanının teslim edilmesi karşılığında, Ukrayna'daki savaşı mevcut cephe hattında askıya almaya niyetli. Peki Donetsk neden önemli?

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 22.08.2025 - 08:17 Güncelleme: 22.08.2025 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Konstantinovka yakınlarındaki bir yol. Yolda üç araç var. Üzerinde ise insansız hava araçlarını engellemek için konulmuş ağ görülüyor. Reuters

        Konstantinovka yakınlarındaki bir yolun üzerinde insansız hava araçlarını engellemek için konulmuş ağ

        Alaska'daki zirveden çıkan en önemli sonuç şuydu: Haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk bölgesinin geri kalanının teslim edilmesi karşılığında, Ukrayna'daki savaşı mevcut cephe hattında askıya almaya niyetli.

        Rusya, Donetsk bölgesinin aynı adı taşıyan başkenti de dahil olmak üzere bölgenin yaklaşık %70'ini elinde tutuyor. On yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmaların kanayan kalbi de Donetsk ve komşu Luhansk'tı.

        REKLAM

        Rusya'nın Donetsk'in tamamını ele geçirmesi, hem bölge üzerindeki uluslararası alanda tanınmayan hak iddiasını pekiştirir, hem de daha fazla askeri kayıp vermesini önler.

        Ukrayna'nın Donetsk'in batısından çekilmesi ise, yeni bir mülteci akınıyla birlikte sadece toprak kaybı değil, aynı zamanda Rusya'nın gelecekteki ilerleyişine karşı bir siperin de düşmesi anlamına gelecektir.

        Ukrayna nereleri kontrol ediyor?

        Ukrayna'da Ukrayna ve Rusya'nın kontrol ettiği yerleri gösteren bir haritaBBC

        Reuters haber ajansının tahminlerine göre Ukrayna halen Donetsk'te yaklaşık 6.600 km2'lik alanı elinde tutuyor.

        Yerel yetkililerin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaması da, yaklaşık çeyrek milyon insan orada yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.

        Başlıca kent merkezleri arasında Kramatorsk, Sloviansk, Konstantinovka ve Druzhkivka yer alıyor.

        Ukrayna'nın ana sanayi bölgesi olan Donbas'ın (Donets Havzası) bir parçasını oluştursa da ekonomisi savaş nedeniyle harap olmuş durumda.

        REKLAM

        Reuters'ın sorularını yanıtlayan Oxford Üniversitesi'nde Rusya ve Doğu Avrupa Siyaseti Bölümü öğretim görevlisi Dr. Marnie Howlett, "Gerçek şu ki, [kara] mayınları nedeniyle bu kaynaklara muhtemelen en az on yıl boyunca erişilemeyecek" diyor.

        "Bu topraklar tamamen yok edildi; bu şehirler tamamen dümdüz edildi."

        Bölgenin askeri değeri ne?

        ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) tarafından kısa süre önce yayımlanan bir raporda, Donetsk'in batısında 50 km boyunca uzanan "kuvvetlendirilmiş savunma hattı"ndan söz ediliyor.

        "Ukrayna son 11 yılını bu kuşağı güçlendirmek, önemli bir savunma sanayi ve savunma altyapısı kurmak için zaman, para ve çaba harcayarak geçirdi" diye yazıyor.

        Raporlarda bölgede siperler, sığınaklar, mayın tarlaları, tanksavar engelleri ve dikenli teller olduğundan bahsediliyor.

        Savaş Araştırmaları Enstitüsü, saldırıya geçen Rus güçlerinin "Pokrovsk'u ele geçirmesinin muhtemelen birkaç yıl süreceğini" tahmin ediyor.

        Bu hat kesinlikle Ukrayna savunmasının bir parçası ama topoğrafya da öyle.

        İngiltere merkezli düşünce kuruluşu RUSI'de kara harbi araştırmacısı Nick Reynolds BBC News'a yaptığı açıklamada "Arazi savunmaya uygun, özellikle de Ukrayna hattını destekleyen Chasiv Yar tepesi" dedi.

        REKLAM

        Ancak şunu da ekliyor: "Donbas'ın ve genel olarak Doğu Ukrayna'nın topoğrafyasına bakarsanız, arazi genel olarak Ukraynalıların lehine değil."

        "Donetsk şehri yüksek bir yerde. Batıya doğru gittikçe her yer daha alçakta kalıyor. Bu nedenle Ukraynalılar açısından savunma operasyonları yürütmek pek kolay değil.

        "Bu sadece yakın mesafeden çatışmaya girmek ya da tepe inip çıkmanın zorluklarıyla ilgili değil, aynı zamanda izleme ve dolayısıyla topçu ateşi ve diğer ateşli destek sistemlerini insansız hava araçları uçurmadan koordine etme becerisiyle de ilgili.

        "Aynı şekilde yüksek araziler radyo dalgalarının yayılması ve insansız hava araçlarının koordinasyonu için daha iyidir."

        Nick Reynolds, Rusların kısa süre önce ele geçirdiklerini iddia ettikleri Chasiv Yar'ın "Ukraynalıların kontrol ettiği son yüksek alanlardan biri" olduğunu söylüyor.

        Reynolds, ister Ukrayna'nın uluslararası ortakları tarafından ister ticari olarak sağlansın, uydu görüntüleri yoluyla istihbarat elde etmenin çok önemli olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

        REKLAM

        "Ancak bu doğrudan kendi taktiksel görevlerini koordine edebilmekle aynı şey değil."

        Donetsk'teki Chasiv Yar'da yerle bir olmuş apartman bloklarının havadan görüntüsü EPA

        Chasiv Yar'ın çoğu yerle bir oldu

        Rus ordusunun Donetsk'in tamamını kontrol etmesi gerekiyor mu?

        Batı Donetsk yaklaşık 1.100 km uzunluğundaki cephe hattının sadece küçük bir parçası ancak bu yaz en şiddetli Rus saldırılarından bazılarına sahne oldu.

        Ancak Moskova kara kuvvetlerini farklı bir yöne kanalize etseydi, daha iyi bir ilerleme kaydedip kaydedemeyecekleri şüpheli.

        Reynolds, "Güneyde, Zaporijya'daki cephe hattı şu anda Donbas'takine çok benziyor, dolayısıyla bu da geniş savunma mevzilerinde savaşmak anlamına geliyor" diyor.

        "Ruslar da kuzeyden geçmeye çalışırken aynı sorunla karşılaşıyor, bu yüzden kesinlikle açık bir kapıyı zorlamayacaklardır."

        REKLAM

        Ukrayna savunma hattını batıya doğru güçlendirebilir mi?

        Teorik olarak, bir barış anlaşması durumunda Ukraynalılar hatlarını daha batıya taşıyabilirler.

        Elbette arazinin elverişsiz olması sorun yaratacaktır ve ateş altında olmayan sivil müteahhitlerin yardımıyla bile derin savunma mevzileri inşa etmek zaman alacaktır.

        Ancak teori başka bir şey ve Rusi'nin kara savaşı araştırmacısı Ukrayna ordusunun Donetsk'in batısını savaşmadan bırakacağını düşünmüyor.

        Nick Reynolds, "Trump yönetimi ABD'nin devam eden desteğini ya da güvenlik garantilerini bir koz olarak kullanmaya çalışsa bile, Rusya'nın önceki davranışlarına ve ABD yönetiminin açıktan yürüttüğü alma-verme anlayışına dayanarak, Ukrayna hükümetinin bu topraklardan vazgeçmek isteyeceğini düşünmek zor" diyor.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Donbas bölgesinden vazgeçme karşılığında ateşkes önerisini reddedeceklerini söyledi ve doğu bölgesinin gelecekteki saldırılar için bir sıçrama tahtası olarak kullanılabileceğini savundu.

        Rus ordusunun düzenlemekle suçlandığı Kramatorsk'taki bir saldırıyı izleyen üç erkek ve bir kadın EPA/Shutterstock

        Kramatorsk geçen ay saldırıya uğradı

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava uyarısı!
        Sıcak hava uyarısı!
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Habertürk Anasayfa