        Haberler Dünya Amerika ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor | Dış Haberler

        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor

        ABD Dışişleri Bakanlığı, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 01:34 Güncelleme: 22.08.2025 - 01:34
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Associated Press'in (AP) sorusuna verilen yazılı yanıtta, vize sahiplerinin, vize verildikten sonra ortaya çıkan olası bir ihlale işaret eden tüm bilgileri ele alarak "sürekli incelemeye" tabi tutulduğu belirtildi.

        Açıklamada, 55 milyonu aşkın vize sahibinin, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edildi.

        VİZE İHLALLERİ ELE ALINIYOR

        Söz konusu ihlallerin, "vize süresinden uzun süre ABD'de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek" gibi konuları içerdiği kaydedildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığından, 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberler doğrulanmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında Filistin destekçisi protestolara ve gösterilere katılan öğrencilerin vize durumlarını incelediklerini söylemiş ve bunların iptal edileceği mesajı vermişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
