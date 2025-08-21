MAÇ SONUCU: Lausanne: 1 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre temsilcisi Lausanne ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü; 45. dakikada Milot Rashica attı. Temsilcimiz, 28 Ağustos Perşembe günü sahasında rövanş maçına çıkacak.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre ekibi Lausanne'e konuk oldu. La Tuiliere Stadyumu'nda oynana mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın tek golü; 45. dakikada Milot Rashica'dan geldi. Ev sahibi ekipte ise Okoh, 83. dakikada skora dengeyi getirdi.
Temsilcimiz, 28 Ağustos Perşembe günü sahasında rövanş maçına çıkacak.
ERSİN DESTANOĞLU, BU SEZON İLK KEZ FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezonki ilk maçına Lausanne karşısında çıktı.
Mert Günok'un ağrıları nedeniyle kadrodan çıkmasıyla siyah-beyazlı oyuncu, 2025-2026 sezonunda siftah yaptı.
KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ'YDÜ
Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Lausanne maçına kaptan olarak çıktı.
Beşiktaş'ta kaptan kaleci Mert Günok'un sakatlanarak kadrodan çıkarılmasıyla milli futbolcu, maçta kaptanlık görevini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Lausanne etkili geldi. Dar alanda yapılan kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağında yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sene'nin sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu tokatlayarak gole izin vermedi.
28. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla üstten dışarı çıktı.
33. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi ceza sahası sol çaprazında zamanlama hatasından yararlanan Sene'nin sert şutunda, top yandan auta gitti.
34. dakikada Uduokhai'den kritik müdahale geldi. Hızlı gelişen atakta Lekoueiry, topla ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağındaki Sene'ye çıkarmak istedi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, kayarak topu kornere gönderdi ve mutlak bir golü engelledi.
45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Jurasek'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abraham'dan önce kaleci Letica uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası hafif sağ çaprazında Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
46. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. İkinci yarıya hızlı başlayan Lausanne'da savunma arkasına koşu yapan Soppy sağdan bindirme yaparak topu içeri çevirdi, kaleci Ersin'in ayağıyla müdahale ettiği top, Diakite'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
59. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rafa Silva müsait pozisyonda vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
70. dakikada orta sahada Beşiktaş baskısıyla kapılan top sonrası soldan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın içeri çevirdiği topa Abraham bekletmeden vurdu, savunma yatarak gole izin vermedi.
78. dakikada Diakite'nin ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
83. dakikada Lausanne'nin beraberlik golü geldi. Sol taraftan Custodio'nun kullandığı köşe vuruşta Okoh, topu diziyle ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Stat: La Tuiliere
Hakemler: Sigurd Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen (Norveç)
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty (Dk. 90+2 Fofana), Soppy (Dk. 63 Butler-Oyedeji), Roche, Custodio, Lekoueiry (Dk. 86 Ajdini), Sene, Diakite (Dk. 86 Sigua)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Rashica (Dk. 84 Taylan Bulut), Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 84 Kartal Yılmaz), Jurasek (Dk. 68 Emrecan Terzi), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Goller: Dk. 45 Rashica (Beşiktaş), Dk. 83 Okoh (Lausanne)
Sarı kartlar: Dk. 31 Uduokhai, Dk. 67 Rashica, Dk. 88 Abraham (Beşiktaş), Dk. 52 Peter Zeidler (Teknik direktör) (Lausanne)