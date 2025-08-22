Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı

2022'de açılan dava, Trump'ın başkanlığa giden yolunu kesebilmesi tehdidi dolayısıyla kamuoyunda geniş şekilde yankı bulmuş ve siyasi bir dava olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu.

Mahkeme 2022'deki ceza duruşmasında, Trump ve şirketine karşı 464 milyon dolarlık bir ceza açıklamıştı. Ancak Temyiz Mahkemesi, Başkan'a ve şirketine kesilen ve bugün itibarıyla 527 milyon doları bulan cezanın 'aşırı bir para cezası' olduğuna hükmederek bu cezayı reddetti.

TRUMP: BU BİR ZAFER

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kendisi için bir "zafer" olduğunu vurguladı.

Trump, "Bu dava, iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi cadı avıydı. Bu dava, şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı. Aslında yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen, yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı" ifadelerini kullandı.

SERVETİNİ KATLADI

Forbes'ın verilerine göre Trump'ın net serveti; Yargıç Arthur Engoron'un, Şubat 2024'te para cezasını veren ilk kararından, Perşembe günkü temyiz mahkemesi kararına kadar, hatta 500 milyon dolarlık ek artıştan önce bile önemli ölçüde artmıştı.

Başkan, Engoron'un kararından önce yaklaşık 2,6 milyar dolar değerindeydi, ancak Truth Social'ın ana şirketi olan Trump Media and Technology Group'taki hissesi sayesinde net servetini daha da artırdı. Forbes ayrıca, Engoron'un kararı 2024'ün başlarında açıklandığında başkanın yalnızca yaklaşık 413 milyon dolarlık likit varlığa sahip olduğunu tahmin etse de incelemelere göre nakit parası şu anda 770 milyon doların üzerinde. Bunun da büyük ölçüde Trump'ın Beyaz Saray'a girmeden önce kripto para birimi varlıklarını satmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Trump'ın servetinin kararla birlikte şu anda yaklaşık 6 milyar dolar olduğu öngörülüyor. Bu rakam, mahkemenin perşembe sabahı açıkladığı karardan önce 5.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.