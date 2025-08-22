Habertürk
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması

        Sağlık Bakanlığı, "Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 10:35 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:38
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının mesai dışı hizmet uygulamalarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Bakanlık tarafından kamuoyuna yansıyan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine, mesai dışı hizmet uygulamaları konusunda doğru bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        "ÇALIŞMA SÜRELERİ MEVZUATA UYGUN"

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızın, şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmayıp 04 Ağustos 2025 tarihinde kurumlarımıza hatırlatma yazısı yazılmıştır. Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir.

        Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla sağlık hizmeti sunumunda vardiyalı ya da mesai kaydırmalı çalışma yapılabilmektedir.

        Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır. Tüm süreçler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Habertürk Anasayfa