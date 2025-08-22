Avrupa'da kayıp hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum!
Avrupa'da temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor sahne aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Avrupa Ligi play-off turunda ise Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş berabere kalırken, Başakşehir ise 2-1 yenildi. Bu maçların ardından ülke puanı güncelledi. İşte son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralaması:
1. İngiltere: 94.950 puan
2. İtalya: 84.517 puan
3. İspanya: 78.828 puan
4. Almanya: 74.545 puan
5. Fransa: 67.819 puan
6. Hollanda: 61.616 puan
7. Portekiz: 55.766 puan
8. Belçika: 53.550 puan
9. Türkiye: 43.500 puan
10. Çekya: 40.300 puan
11. Yunanistan: 37.012 puan