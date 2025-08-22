Habertürk
        Haberler Gündem Son dakika: Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı

        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra adli kontrolle serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı. Öte yandan yine soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsinin kaldırıldığı öğrenildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 22.08.2025 - 09:48 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:58
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrolle serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı.

        Ayrıca İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız’ın da ev hapsi kaldırıldı.

        Soruşturmada tutuklanan ve görevden alınan eski belediye başkanları şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayar.

        Öte yandan İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ile ilgili iddiaların Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ta görev yaptığı döneme ait olması nedeniyle, dosyanın “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturma dosyası ile birleştirileceği öğrenildi.

        #Aziz İhsan Aktaş
        #son dakika
