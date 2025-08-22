İstanbul Eyüpsultan'da olay, 7 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde, Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre aracına binmek için evinden çıkan Muammer Öztürk (48), aracıyla hareket ettiği sırada kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Geçmişe yönelik incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde ise kan donduran plan ortaya çıktı. İki şüphelinin dikkat çekmemek için olay bölgesine aynı yoldan birer dakika arayla yürüdükleri görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bölgede çalışma yapıldı. Olay bölgesindeki güvenlik kameralarının görüntüsü incelendi. Yapılan incelemelerde, olay yerine iki kişinin geldiği ve saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiği görüldü.

BİRİ VURDU DİĞERİ ÇEKTİ

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen biri çocuk yaşta olmak üzere toplam 3 kişi yakalandı. Aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu ortaya çıkan cinayetle ilgili şoke eden bir görüntüye daha ulaşıldı.

Bir şüpheli saldırıyı gerçekleştirirken, arkadaşının ise olay anını cep telefonuyla kayda aldığı ortaya çıktı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.