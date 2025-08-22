Habertürk
Habertürk
        Samsun haberleri: Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı

        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!

        İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kırmızı bültenle aranırken Rusya'da yakalanan ve Türkiye'ye iade edilen Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşı Uğur Demiröz, tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.08.2025 - 13:20 Güncelleme: 22.08.2025 - 14:57
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 2020 yılında Atakum’da Y.C’nin, 2024 yılında ise Canik’te A.C'nin öldürülmesi olaylarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan Demiröz, İnterpol Daire Başkanlığı’nın desteğiyle Rusya’da yakalandı.

        SAMSUN ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

        AA'daki habere göre Türkiye'ye iadesi yapılan suç örgütü elebaşının Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Demiröz, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

        ÖRGÜT KAPSAMINDA "İKİ CİNAYETİ" VAR

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün titiz çalışmaları sonucunda, her iki cinayetin de örgüt faaliyeti kapsamında işlendiği belirlenmişti.

        19 YIL HAPİS CEZASI VARDI

        Cinayetlerin azmettiricisi ve Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşı olduğu tespit edilen Uğur Demiröz'ün ayrıca uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 8 ayrı dosya kapsamında arandığı ve bu suçlardan 19 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasının olduğu öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İHA'daki habere göre hakkında 2 ayrı cinayet suçundan davanın görüldüğü Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesine ifade veren Uğur Demiröz, "cinayet ve örgüt liderliği" suçlarından 2 iki davadan mahkemece ayrı ayrı tutuklanmasına karar verilerek Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi gönderildi.

