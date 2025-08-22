Türk müteahhitler dünya ikincisi

Dünya çapında referans alınan inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record), her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi” açıklandı. Türkiye, 45 firma ile listedeki ikinciliğini korudu.

ENR tarafından hazırlanan rapora göre, listede yer alan 250 firmanın 2024 yılında üstlendiği toplam proje değeri 502 milyar dolara ulaştı. Raporda, müteahhitlik firmaları için zorlukların giderek arttığına dikkat çekilirken, bölgesel çatışmaların tedarik zincirlerinde aksamalara ve maliyetlerde dalgalanmalara yol açtığını, bunun da bazı küresel pazarlarda kârı ciddi ölçüde düşürdüğüne vurgu yapıldı.

İlk 100’de 8 Türk firması yer aldı

Türk firmalarının listede yükselişi de dikkat çekiyor. İlk 50 firma arasında 2 Türk firması, ilk 100 firma arasında ise 8 Türk firması yer alırken, enerji alt sektörü listesinde bir Türk firması da ilk 10’a girmeyi başardı. Geçen yıl açıklanan listede ilk 50 arasında 1, ilk 100 arasında 6 Türk firması bulunuyordu. Bu sonuç, Türkiye’nin küresel inşaat piyasasında gücünü ve rekabetçiliğini sürdürdüğünün somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

“Türk müteahhitlerimiz ülkemiz için gurur kaynağı oldular” TMB Başkanı M. Erdal Eren ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türk müteahhitlerimiz, uluslararası projelerde gösterdikleri kararlılık, özveri ve girişimci güçleriyle bir kez daha ülkemiz için gurur kaynağı oldular. Tekrar anlıyoruz ki; küresel krizler, ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel çatışmalar gibi zorluklar, başarılarımızın önünde bir engel değil; aksine, sınırları aşma, yeni pazarlara açılma ve farklı coğrafyalarda sürdürülebilir projeler geliştirme kararlılığımızı daha da güçlendiriyor. Türk firmalarının listedeki tırmanışı da bu kararlılığın bir göstergesi oluyor. Türk müteahhitlerinin 2024 yılında toplam 137 ülkede 31 milyar doların üstünde yeni proje üstlenmiş olması da bunu destekliyor. Üstlenmiş olduğumuz her bir projeyi, sadece bir inşaat çalışması değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası arenadaki itibarının ve rekabet gücünün somut bir göstergesi olarak görmekteyiz. Bu nedenle Türk müteahhitlerimizin ortaya koyduğu performans, hem sektörümüzün hem de ülkemizin geleceğine dair umut verici bir tablo çiziyor. Bizler, her koşulda yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlarımızla bu başarıları artırmaya devam edeceğiz.”

ENR'IN "DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİDİ LİSTESİ"NDEKİ TÜRK FİRMALARI 2025 2024 FİRMA 2025 2024 FİRMA 1 46 54 ENKA 24 149 144 METAG 2 50 53 RÖNESANS 25 152 155 POLAT YOL 3 61 48 LİMAK 26 166 178 ONUR 4 63 108 ÇALIK ENERJİ 27 171 190 ÜSTAY 5 72 87 ESTA 28 173 225 IC İÇTAŞ 6 84 113 TAV 29 174 181 MBD 7 88 84 ANT YAPI 30 177 219 MAKYOL 8 92 105 GÜLERMAK 31 178 163 ALARKO 9 103 82 YAPI MERKEZİ 32 179 188 YÜKSEL 10 108 104 CENGİZ 33 185 211 STFA 11 109 106 ASLAN YAPI 34 190 ** YDA 12 113 115 KUZU GRUP 35 191 185 DEKİNSAN 13 115 209 MAPA 36 192 202 SUMMA 14 129 151 KOLİN 37 202 206 İRİS 15 131 ** KALYON 38 207 204 TEPE 16 132 117 NUROL 39 208 246 DOĞUŞ 17 136 ** BCM 40 210 ** MESA 18 142 176 GAP 41 212 234 ZAFER 19 143 121 TEKFEN 42 215 222 SMK 20 145 156 BAYBURT GRUP 43 229 227 DORÇE 21 146 170 SEMBOL 44 231 ** ÖZKAR 22 147 162 İLK 45 234 ** ORKUN 23 148 145 ESER