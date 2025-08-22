Kremlin'e yakın kaynaklar Putin'in savaşı bitirme şartlarını açıkladı

Reuters'a konuşan üst düzey Kremlin yetkililerine yakın üç kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesini, NATO'ya katılma hedefinden vazgeçmesini ve Batılı birliklerin ülkeden uzak tutulmasını talep ettiğini söyledi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta Alaska'da gerçekleşen üç saat süren toplantının neredeyse tamamını Ukrayna konusunda bir uzlaşmanın nasıl olabileceğini tartışarak geçirdi.

Putin, daha sonra Trump'ın yanında yaptığı konuşmada, toplantının Ukrayna'da barışa giden yolu açacağını umduğunu söyledi; ancak iki lider de ne görüştükleri konusunda ayrıntı vermedi.

Rus kaynaklar, Putin'in Haziran 2024'te ortaya koyduğu ve Kiev'in Rusya'nın bir parçası olarak iddia ettiği dört eyaletin tamamını devretmesini gerektiren toprak talepleri konusunda taviz verdiğini belirtti: Doğu Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk ayrıca güneyde Herson ve Zaporijya.

Kiev, bu şartları teslimiyet anlamına geldiği gerekçesiyle reddetti.

Üç kaynağa göre, Rusya Devlet Başkanı yeni teklifinde, Ukrayna'nın Donbas'ın hala kontrol ettiği kısımlarından tamamen çekilmesi talebinde ısrarcı oldu. Ancak bunun karşılığında Moskova'nın Zaporijya ve Herson'daki mevcut cephe hatlarını durduracağını da ekledi. ABD tahminlerine ve açık kaynaklı verilere göre, Rusya, Donbas'ın yaklaşık yüzde 88'ini, Zaporijya ve Herson'un ise yüzde 73'ünü kontrol ediyor. Kaynaklar, Moskova'nın ayrıca olası bir anlaşma kapsamında Ukrayna'nın Harkov, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerinin küçük kısımlarını da teslim etmeye istekli olduğunu belirtti. Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesi, Ukrayna ordusuna sınırlama getirilmesi ve barış gücü kapsamında Ukrayna'da hiçbir Batılı askerin konuşlandırılmayacağına dair bir anlaşmaya varılması yönündeki önceki taleplerine de sadık kaldığını belirtti. REKLAM Ukrayna Dışişleri Bakanlığı öneriler hakkında henüz bir yorum yapmadı. "BARIŞ İÇİN EN İYİ FIRSATI SUNDU" Kremlin'e yakın üç kaynak, Alaska'daki Anchorage kentinde düzenlenen zirvenin, Rusya'nın şartları hakkında özel görüşmeler yapıldığı ve Putin'in taviz vermeye istekli olduğu için savaşın başlangıcından bu yana barış için en iyi fırsatı sunduğunu söyledi.

Kaynaklardan biri, "Putin barışa, uzlaşmaya hazır. Trump'a iletilen mesaj buydu," dedi.