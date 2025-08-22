Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan kulübü NEOM'la anlaşma sağladı; Galatasaray'dan transferine izin istiyor
- 1
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz gündemi yaşanıyor.
- 2
NEOM, Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz için teklifi yaparken sarı kırmızı kulüp gelen teklifleri reddetti.
- 3
Barış Alper Yılmaz ise NEOM’dan gelen dört yıllık toplamda 50 milyon doları aşan teklifi kabul etti.
-
- 4
Milli futbolcu, Galatasaray’dan da NEOM’un teklifinin kabul edilmesini istiyor.
- 5
Barış Alper’in Arabistan’dan gelen teklif üzerine kafasının karıştığı ve Kayserispor maçı için yapılan antrenmanlara çıkmadığı öğrenildi.
- 6
25 yaşındaki futbolcu transferi konusunda katı bir tutum sergilenmesinden rahatsız.
-
- 7
Barış Alper Yılmaz çift haneli maaş talep ediyor.
- 8
Galatasaray yönetimi Barış Alper Yılmaz’ı satmayı kesinlikle düşünmüyor ve yeni sözleşme için görüşülmesi bekleniyor.
- 9
Barış Alper Yılmaz’ın Kayserispor deplasmanı kafilesinde yer almama ihtimali yüksek.
-
- 10
Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi Tuncay Maldan, transfer gündemiyle ilgili açıklama yaptı.
İşte yapılan o açıklama:
"Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.
Barış'a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.
Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için "Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin" şeklinde söz vermiştir.
Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış'ın ve şahsımın haksız şekilde hedef hâline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır.
Galatasaray'a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dâhil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı.
Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."