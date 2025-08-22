Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig 'Rıdvan Dilmen ile Futbolun Zirvesi'nde 3 büyüklerin transferleri konuşuldu - Futbol Haberleri

        'Rıdvan Dilmen ile Futbolun Zirvesi'nde 3 büyüklerin transferleri konuşuldu

        HT Spor Youtube kanalının yepyeni programı 'Rıdvan Dilmen ile Futbolun Zirvesi' ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Türk futbolunun efsane ismi ve HT Spor'un usta yorumcusu Rıdvan Dilmen, ilk bölümde Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki son durumu paylaşırken, Galatasaray'ın Ederson hamlesi ve Beşiktaş'ın sol kanat arayışlarını yorumladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 19:25 Güncelleme: 22.08.2025 - 19:25
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Kurulduğu günden bu yana kaliteli içerikleriyle sporseverlerin beğenisini kazanan HT Spor Youtube kanalı, yepyeni bir programla izleyicilerin karşısına çıkıyor...

        Türk futbolunun efsane ismi ve HT Spor'un usta yorumcusu Rıdvan Dilmen, bundan böyle her hafta Süper Lig'de oynanan maçları, oyuncu performanslarını ve takımların son durumunu 'Rıdvan Dilmen ile Futbolun Zirvesi'nde masaya yatıracak.

        HT Spor Youtube kanalının yeni programı 'Rıdvan Dilmen ile Futbolun Zirvesi'nin ilk bölümünde Rıdvan Dilmen, takımların son durumunu ve transfer çalışmalarını değerlendirdi.

        Dilmen, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki son durumu paylaşırken, Galatasaray'ın Ederson hamlesi ve Beşiktaş'ın sol kanat arayışlarını yorumladı.

