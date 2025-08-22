ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda, para politikası görünümüne ilişkin kritik mesajlar verdi. Powell, işgücü piyasasının hali hazırda istikrarlı bir seyir izlediğini ancak hem işçi arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama bulunduğunu vurguladı. İşgücü piyasasında aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti.

Bunun “alışılmadık bir durum” yarattığını söyleyen Powell, işgücü piyasasında bozulma yaşanması halinde bunun hızlı işten çıkarmalar ve sert şekilde artan işsizlik oranlarıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

“Risk dengesi değişiyor gibi görünüyor” ifadesini kullanan Powell, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” dedi.

Powell ayrıca, son dönemde uygulanan ticaret tarifelerinin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin artık açıkça gözlemlenebildiğini söyledi. Bu fiyat artışlarının kısa ömürlü olabileceğini öngören Fed Başkanı, aynı zamanda tedarik zincirlerine yayılması halinde daha kalıcı bir enflasyon dalgası yaratabileceği uyarısında bulundu.

Bu noktada özellikle işçilerin reel gelirlerinin düşmesi durumunda daha yüksek ücret taleplerinin devreye girebileceğini belirten Powell, bunun “ikinci tur” bir enflasyon baskısı yaratabileceğini vurguladı. Ancak mevcut koşulların böyle bir senaryoyu çok olası kılmadığını da ekledi. Konuşmasının önemli bölümlerinden birinde Powell, enflasyon beklentilerinin kontrol altında tutulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Tüketici ve işletmelerin fiyat artışlarına ilişkin beklentilerinin kalıcı şekilde yükselmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Powell, “Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın devam eden bir enflasyon sorununa dönüşmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Powell, Fed’in son bir yılda politika faizini toplam 1 yüzde puanı indirdiğini hatırlatarak, bu adımların para politikasını daha az kısıtlayıcı hale getirdiğini ifade etti. PİYASALARDA COŞKU Powell'ın açıklamaları piyasalar tarafından 'faiz indirimine yeşil ışık' olarak algılandı. Açıklamanın ardından ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 4.30'dan yüzde 4.26'ya geriledi. Dolar endeksi yüzde'in üzerinde düşerken dolardaki zayıflamalar borsalar ve altında yükselişi tetikledi.

ALTIN VE KRİPTO PARALARDA YÜKSELİŞ ABD BORSALARINDA REKOR Altının ons fiyatı yarım saat içerisinde yüzde 1.5'lik artışla 3.323 dolardan 3.374 dolara çıktı. ABD'de Dow Jones yüzde 1.9'luk yükselişle rekor seviyeye çıktı. S&P 500 yüzde 1.6 yükselirken, Nasdaq Bileşik Endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi buldu. Bir diğer sert yükseliş ise kripto paralarda yaşandı. Powell'ın konuşması öncesi 112.095 dolardan işlem gören Bitcoin 116 bin doların üzerini gördü. Ethereum ise 1 saatte yüzde 7.7 değer kazanarak 4.600 doların üzerine çıktı. FAİZ KARARI 17 EYLÜL'DE Fed bir sonraki faiz kararını 17 Eylül'de açıklayacak. Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde piyasalarda eylülde faiz indirimi gelme olasılığı yüzde 70 olarak görülüyordu. CME'nin Fedwatch Tool verilerine göre bu oran konuşmanın ardından yüzde 89.2'ye çıktı.